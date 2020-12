Niederhambach

Eine bereits seit 2012 andauernde Auseinandersetzung zwischen der Ortsgemeinde Niederhambach und der Kreisverwaltung Birkenfeld ist nun von höchstrichterlicher Stelle entschieden worden. Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig hat in einem Revisionsverfahren die Klage der Kommune gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz vom Mai 2018 abgelehnt.