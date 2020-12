Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 14:40 Uhr

Baumholder

Streetfood-Festival in Baumholder: Kaum Appetit auf kulinarischen Genuss

Essen vom Grill, Herd oder Ofen direkt ins Auto: So war es bei der zweiten Auflage des Streetfood-Festivals in Baumholder aufgrund der Corona-Pandemie ursprünglich geplant. Allerdings stieß die Idee eines Drive-ins am Weihervorplatz auf fast gar kein Interesse.