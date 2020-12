Idar-Oberstein

Die Manege für das Straßentheaterfestival, das an den Edelsteinschleifer und Goldschmiedemarkt gekoppelt ist, wird am Samstag und Sonntag, 1. und 2. August, auf dem Platz „Auf der Idar“ freigegeben. Am Samstag beginnt das Programm um 12 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Alles, was nötig ist, um einen reibungslosen Corona-conformen Ablauf zu gewährleisten, ist gegeben, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Abstands- und Hygienevorschriften werden beachtet, sodass die Zuschauer beruhigt ein wunderbares Festival erleben können.