Plus Idar-Oberstein Straßentheater und Goldschmiedemarkt: In Oberstein sind bald die Ratten los Von Vera Müller i Die Ratten werden Oberstein erobern: Feinfühlig, humorvoll und hintersinnig entwickeln die komischen Figuren ihr Spiel zwischen und mit den Besuchern. Foto: PasParTouT Das wird bunt, lebendig und schillernd. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, findet unterhalb der Felsenkirche in Idar-Oberstein der beliebte Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt statt. Aus der Tradition des Edelsteinschleifens kommend, hat sich hier ein Paradies für jeden Edelstein- und Schmuckfan entwickelt. Auf dem Markt finden sich zahlreiche Aussteller, die Geoden, Mineralien und Silberschmuck, aber auch hochwertige Edelsteine, Perlen und kostbare Juwelen präsentieren. Parallel zum Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt wird Straßentheater einziehen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Planungen laufen: Auf der OIE-Bühne am Christuskirchplatz wird ein faszinierendes Bühnenprogramm in der Fußgängerzone Oberstein zu sehen sein. Von Ausnahmejongleuren in dem Stück „Cie. Wilson, Sing!“ über Zirkusakrobatik mit Livemusik von der Gruppe ConTakt bis hin zu der Straßentheaterband SopaLoca, die sich an südamerikanischer und tropischer Musik orientiert, ist ...