Plus Birkenfeld/Baumholder

Straßensperrungen für Rallye „Kohle und Stahl“: Zwei Wertungsprüfungen auf der Heide

i Das Team Prass/Köhl aus Birkenfeld ging bei einer früheren Auflage der Rallye „Historic Kohle & Stahl“ mit einem Alpine Renault A 310 an den Start. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, und die Rennboliden gehen auf die Strecken im nördlichen Saarland und dem Westrich. Foto: Patrick Mohr/MSC Obere Nahe

Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland gehen am Samstag, 21. September, bei der diesjährigen Rallye „Kohle und Stahl“ und der dazugehörigen Rallye „Historic Kohle und Stahl“ an den Start. Die Veranstaltung des Motorsportclubs (MSC) Obere Nahe umfasst insgesamt sechs Wertungsprüfungen (WP) in den nordsaarländischen Gemeinden Nohfelden und Freisen sowie im Nationalparklandkreis Birkenfeld.