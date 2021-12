In der Vorweihnachtszeit wird diese spezielle Form der Bescherung von den Gebern besonders gern publik gemacht: Die Kreisstadt Birkenfeld erhält in diesem Jahr weitere 300.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben.