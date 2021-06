Am Samstag, 5. Juni, öffnen die beiden Strandbäder am Bostalsee. Aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen ist der Eintritt für Personen ab 6 Jahren nur mit einem aktuellen (nicht älter als 24 Stunden), negativen Coronatest möglich – oder mit einem vollständigen Impfnachweis oder einer Genesenenbescheinigung. Am Bostalsee gibt es zwei Schnelltestzentren (Ost- und Westufer), Terminbuchung im Internet unter: www.testzentrum-saar.de