Strafanzeigen erstattet: Kontroverse um die Wassergall zieht sich weiter hin

Idar-Oberstein

Die seit Langem schwelende Kontroverse um die gesperrte Straßenverbindung über die Wassergall wird sich weiter hinziehen. Begriffe wie Willkür, Amtsdelikt, Falschbeurkundung und Rechtsbeugung rücken bei der Bürgerinitiative (BI) Wassergall immer mehr in den Fokus der Betrachtung, wie auch auf ihrer Facebook-Seite deutlich wird. Das Thema Wassergall, der behördliche Umgang damit, das Erlebte, werfe immer mehr Fragen auf, es würden „immer größere Ungereimtheiten aufgedeckt, und die Erklärungen der Verwaltungen fehlten“, heißt es da. In Regulshausen ist der Ärger über das Urteil des Koblenzer Oberverwaltungsgerichts im November 2019 nach wie vor groß. Die BI will nun die Revision durchsetzen. Und untätig waren die Akteure der BI im Winter nicht. Weiteres Material wurde gesichtet und strukturiert.