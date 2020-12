Idar-Oberstein

Wegen eines Flächenbrands musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ausrücken. Wie Wehrleiter Jörg Riemer auf NZ-Nachfrage mitteilt, standen rund 10.000 Quadratmeter eines Stoppelackers an der K 34 zwischen dem Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied und der Ortsgemeinde Gerach in Flammen.