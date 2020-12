Stomausfall: Hoppstädten-Weiersbacher und Heimbacher sitzen 40 Minuten lang im Dunkeln

Unliebsame Überraschung für die insgesamt rund 4600 Bewohner der beiden Ortsgemeinden Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach. Am Dienstagabend gab es zwischen etwa 19 und 19.40 Uhr einen Stromausfall, und so lange saßen sie im Dunkeln. Grund für die Störung war das regnerische und teils stürmische Wetter, sagte Luca Heidrich, Pressesprecher der OIE AG in Idar-Oberstein.