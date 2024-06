Idar-Oberstein

Stimmung passt: After Work-Party in Idar kam sehr gut an

i Die Party in Idar hatte viele Besucher: ein guter Start. Foto: Hosser

Ein sehr gelungener Start war das mit Ully Mathias und ihrer Band Pofile auf dem Schleiferplatz in Idar: „Wir sind begeistert von der Resonanz auf die erste After Work-Veranstaltung in Idar und glauben, dass wir damit den Nerv der Leute in der Stadt getroffen haben. Wir sind bereits in der Planung einer weiteren Veranstaltung dieser Art, vielleicht schon im Juli. Wetter, Band, Stimmung und Atmosphäre haben mehr als gepasst.