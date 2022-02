„Von einem schwarzen Tag für die Ukraine und ganz Europa“, spricht Julian Freytag, der aus Hoppstädten-Weiersbach stammt. Der 28-Jährige hat kürzlich seinen Master in osteuropäischer Geschichte gemacht und während seines Studiums 2019/ 2020 ein Auslandssemester in Lviv (Lemberg) in der Westukraine absolviert.