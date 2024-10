Steuerkabel beschädigt: Naheüberbauung im Dunkel

Anzeige

Die Dunkelheit auf der Naheüberbauung hatten bereits viele Idar-Obersteiner und B 41-Nutzer in den Sozialen Netzwerken kritisiert. Durch die Beschädigung des Steuerkabels kam es auch zum Ausfall der Schaltstelle an der Struth, an die außer der Fußgängerbrücke Struth und den Fußwegen auch die Straßenbeleuchtung der Fallbachstraße/ Struthstraße angeschlossen ist. Die OIE konnte die Schaltstelle provisorisch wieder in Betrieb nehmen.

Der LBM hat die Reparatur der Zuleitung zu den Kronleuchtern veranlasst. Wenn das benötigte Material kurzfristig geliefert werden könne, soll diese bis Freitag ausgeführt sein, heißt es auf Nachfrage seitens der Stadtverwaltung. vm