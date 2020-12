Kreis Birkenfeld

Schwer kranken Menschen in den letzten Wochen, Monaten, manchmal auch Jahren ihres Lebens zu helfen, das Dasein erträglicher zu machen – das ist Aufgabe der Palliativmedizin: Die Arbeit von Ärzten und Palliativfachkräften greift ineinander, dazu kommen ehrenamtliche Helfer, die in der Sterbebegleitung ausgebildet sind: Sie sind für die Schwerstkranken da, wenn sie sie brauchen, helfen ihnen, ihre letzte Zeit in Würde und möglichst ohne Schmerzen in ihrer vertrauten Umgebung zu verbringen.