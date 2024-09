Plus Idar-Oberstein Steinschlagrisiko in Idar-Oberstein: Schutz wird installiert Von Vera Müller i Im markierten Bereich müssen hinter dem Gewerbeaufsichtsamt Felssicherungsarbeiten erfolgen. Das war im Bauausschuss Thema. Foto/Illustration: Landesamt für Geologie und Bergbau/Stadtverwaltung Foto: Landesamt für Geologie und Bergbau Steinschläge sind in der Stadt nicht zum ersten Mal Thema. Aktuell ist die Böschung hinter dem Gewerbeaufsichtsamt im Fokus. Wie die Verantwortlichen Steinschläge vermeiden wollen. Lesezeit: 1 Minute

Felssicherungen sind in der Stadt immer wieder ein Thema. Im Juni 2023 hatte sich an der rund 25 Meter hohen Steilböschung hinter dem Gewerbeaufsichtsamt, Hauptstraße 238, ein Felskörper gelöst. Der etwa einen Kubikmeter mächtige Gesteinsbrocken löste sich im oberen Böschungsbereich und blieb unterhalb der Ausbruchstelle in der vorhandenen alten Netzsicherung ...