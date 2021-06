Voraussichtlich ab Juni werden die Menschen im Kreis Birkenfeld mit Wasser aus der Primstalsperre versorgt, kündigte Geschäftsführer Horst Kürschner in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses für den Wasserzweckverband im Kreis Birkenfeld an. Das ist die Voraussetzung, um die dringend nötige Sanierung der in die Jahre gekommenen Steinbachtalsperre in Angriff zu nehmen.