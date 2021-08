Die Sanierung der Steinbachtalsperre, dem Trinkwasserreservoir für den Kreis Birkenfeld, läuft bisher schneller und glatter als geplant. Wenn das so bleibt, könnte noch in diesem Jahr wieder mit dem Aufstauen des Wassers begonnen werden, berichtete Horst Kürschner, Werkleiter des Wasserzweckverbandes im Kreis, bei einer Ortsbesichtigung durch den Werksausschuss. Dabei war – unter dem Eindruck der Flutkatastrophe an der Ahr – auch der Hochwasserschutz ein Thema.