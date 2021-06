Steinbachtalsperre: Stromgewinn per Turbine hat sich für Wasserzweckverband erledigt

Der Wasserzweckverband Birkenfeld möchte enger mit den Stadtwerken Trier und dem Eifel-Verbund-Projekt zusammenarbeiten. Dabei gehe es um „die überregionale Entwicklung des Wasserzweckverbands im Hinblick auf Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie Energiererzeugung“, wie es in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 formuliert ist, den die Mitglieder des Wasserzweckverbands – die Verbandsgemeinden Birkenfeld, Baumholder, Herrstein sowie die Stadt Idar-Oberstein – in ihrer Sitzung vor Weihnachten beschlossen. In den Haushalt eingestellt sind 120.000 Euro für die Erstellung eines Konzeptes, wie man in welchen Bereichen zusammenarbeiten kann. Dafür hat das Umweltministerium eine 70-prozentige Förderung in Aussicht gestellt.