Kempfeld

Steinbachtalsperre: Sanierungsarbeiten am Staudamm liegen vor dem Zeitplan

Zügig voran gehen die Sanierungsarbeiten am Staudamm der Steinbachtalsperre: „Wir liegen sogar etwas vor dem Bauzeitenplan“, sagt der stellvertretende Werkleiter des Wasserzweckverbands, Stephan Geyer. Derzeit befinden sich die Fräsarbeiten am Hauptdamm wie am Vorstau in der Endphase, sodass wohl schon kommende Woche mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen werden kann.