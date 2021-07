Steinbachtalsperre: Sanierung kann beginnen, Windenwagen ist einsatzbereit

Der Windenwagen, der am Donnerstag erstmals im Einsatz war, kam in drei Teilen auf schweren Sattelschleppern und wurde an seinem künftigen Einsatzort über mehrere Tage zusammengebaut. Mit den Sanierungsarbeiten soll es laut Werkleiter Horst Kürschner wie geplant Anfang August losgehen. Das Trinkwasserreservoir des Nationalparklandkreises ist abgelassen (auch wenn in den vergangenen Tage aufgrund der ergiebigen Regenfälle massiv Wasser zugeflossen ist), die Durchlaufschächte sind gesäubert.

Wie Kürschner verrät, wurde neben dem Stauwärterhaus oberhalb der Dammkrone eine Fläche freigeschnitten, dort soll der Zaun nach vorne zum Steilhang verlegt werden, sodass eine Aussichtsplattform entsteht, von der aus die Arbeiten gut zu verfolgen sein werden – ein Vorgeschmack auf den nach Abschluss der Sanierung geplanten Rundwanderweg. sc