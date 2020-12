Kempfeld

Das Ablassen der Steinbachtalsperre und damit verbunden auch deren Sanierung verzögert sich weiter: Die sehnsüchtig erwarteten Ersatzteile, die eigentlich in dieser Woche geliefert werden sollten, kommen jetzt voraussichtlich erst Ende Oktober. Das berichtete Stephan Geyer, der stellvertretender Vorsitzende des Wasserzweckverbandes für den Kreis Birkenfeld, in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses im Bürgerhaus in Kempfeld.