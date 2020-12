Kreis Birkenfeld

Noch will im Klinikum Idar-Oberstein niemand etwas von einem Notstand wissen. Aber: Die Zahl der Covid-19-Patienten steigt – zwar nicht in dem Ausmaß wie die Fallzahlen im Landkreis, aber sie steigen. 26 waren es am Dienstagabend, vier davon auf der Intensivstation – alle werden beatmet, zwei invasiv, zwei „nur“ mit Sauerstoffmaske. 22 Patienten liegen auf der Isolierstation (das sind alles Patienten mit positivem Test und Symptomen, die einen Krankenhausaufenthalt bedingen).