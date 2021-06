Erst seit Anfang 2020 existiert die fusionierte VG Herrstein-Rhaunen. Doch beim Statistischen Landesamt in Bad Ems sieht es so aus, als gebe es diese Kommunal schon seit mehr als zwei Jahrhunderten. So wird beispielsweise die Einwohnerzahl der VG Herrstein-Rhaunen im Jahr 1815 mit 11.894 angeben.