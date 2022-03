Wo andere Kommunen noch zaudern und überlegen, hat Idar-Oberstein mit den Vorbereitungen für den Einbau der ersten raumlufttechnischen Anlagen (RLT) in Kitas und Schulen begonnen. Wenn alles weiterhin rundläuft, sollen die 106 Geräte an elf Standorten in den Sommerferien eingebaut werden und dann zum Start des neuen Schuljahrs einsatzbereit sein. Sie ersetzen zum Teil mobile Übergangslösungen, die seit einem Jahr im Einsatz sind.