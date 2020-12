Erbeskopf

Einen Einstand nach Wunsch konnte es allein wegen des verzögerten Starts in dieser besonderen Saison nicht geben. Dank des guten Betriebs in den Sommermonaten blickt die Birkenfelder Erlebnis Nationalpark (ENP) GmbH recht zufrieden auf ihr Premierenjahr als neue Betreiberin der Sommerrodelbahn am Erbeskopf zurück. Gleiches gilt für ihre direkten Nachbarn vom Mountainbiketrailpark.