Plus Siesbach Starker Rückenwind für Klaus Mildenberger: Siesbachs Ortschef zum zweiten Mal ins Amt eingeführt i Andreas Schwarz (von links), Christina Biehl, Patrick Schupp, Klaus Mildenberger, Gustav Hauer, Gerd Krummenauer, Rüdiger Mais, Jörg Bamberger, Uwe Krammes und Christian Dasch unterstützen Bürgermeister Klaus Mildenberger und den noch amtierenden Ersten Beigeordneten Gustav Hauer als Ratsmitglieder bei der Führung der Ortsgemeinde Siesbach. Foto: Jürgen Schneider In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Siesbach hat Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger die frisch gewählten Ratsmitglieder Christina Biehl, Christian Dasch, Jörg Bamberger, Rüdiger Mais, Gerd Krummenauer, Andreas Schwarz, Uwe Krammes und Patrick Schupp per Handschlag verpflichtet. Gleichzeitig überreichte er die neue Ausgabe des Kommunalbreviers und zitierte hieraus den Dank von Innenminister Michael Ebling (SPD) für das kommunale Engagement. Lesezeit: 2 Minuten

Die Wähler in Siesbach haben mit einer überwältigenden Zustimmung alle Bewerber für ein Gemeinderatsmandat in der bevorstehenden Ratsperiode auf die ersten zehn Plätze gewählt. „Das ist ein Vertrauensbeweis in die Kompetenz der neuen und wiedergewählten Ratsmitglieder, die sich durch Ansehen, Engagement und Zuverlässigkeit besonders auszeichnen“, so der Ortsbürgermeister. Dazu beigetragen ...