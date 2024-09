Plus Idar-Oberstein Star der deutschen Gegenwartsliteratur: Jenny Erpenbeck ist bald zu Gast in Idar-Oberstein i Auf Einladung des Kulturvereins Die Schnecke kommt die international erfolgreiche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck am Dienstag, 24. September, zu einer Lesung ins Heinzenwies-Gymnasium. Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa Die international gefeierte Bestsellerautorin Jenny Erpenbeck liest auf Einladung des Kulturvereins Die Schnecke am Dienstag, dem 24. September, um 20 Uhr im Idarer Heinzenwies-Gymnasium aus ihrem Roman „Kairos“, für den sie vor wenigen Monaten in London den renommierten Booker Prize erhielt. Lesezeit: 2 Minuten

Wie keine andere Autorin der deutschen Gegenwartsliteratur findet die 1967 in Ostberlin geborene Schriftstellerin in zahlreichen Ländern ein begeistertes Publikum. Abzulesen ist dies nicht zuletzt an Preisen und Auszeichnungen, die ihr in den USA, England, Spanien, den Niederlanden, Irland, Österreich und der Schweiz verliehen wurden. Gleich mit ihrem literarischen Erstling „Geschichte ...