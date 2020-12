Birkenfeld

Fast genau drei Monate nach ihrer Inbetriebnahme am 27. März haben die verantwortlichen Mediziner den Sitz der sogenannten Corona-Praxis in der Kreisstadt Birkenfeld zumindest vorläufig verlegt. Die bisher im Gebäude 8 der Elisabeth-Stiftung gegenüber der DRK-Rettungswache befindliche Einrichtung ist am 1. Juli für die nun anstehende Sommer- und Urlaubszeit in das BIG-Center, „Am Bahnhof“ 2, umgezogen. Dort haben die niedergelassenen Ärzte Simone und Jörg Dringelstein sowie Mathias Hoebbel ihre Gemeinschaftspraxis.