Idar-Oberstein

Er gehört zu jenen, die nicht müde werden zu betonen, wie schön es hier eigentlich ist, und die Einheimischen auch darauf aufmerksam machen wollen. Jörg Haferkorn, einer der beiden Geschäftsführer der Caratum GmbH mit Sitz in Braunschweig, freut sich deshalb über seine Projekte in der Stadt. Unter dem Namen Stadtvilla bieten er und sein Geschäftspartner Andreas Habel im Bärtels-Gebäude in der Obersteiner Fußgängerzone 14 hochwertige, unterschiedlich große Wohnungen an, davon zwölf barrierefrei, zwei Single-Appartements und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss: Zum 1. Juli 2021 wird dort eine Krankenkasse ihre neue Geschäftsstelle einrichten.