Stadtverwaltung hat Geräte bestellt: Luftreiniger sollen schnell installiert werden

Dieser Stadtratsbeschluss am 14. Juli war richtungsweisend und hatte regionale Strahlkraft: Für die Grundschulen und die Realschule plus, die sich in städtischer Trägerschaft befinden, sowie für die städtischen Kindertagesstätten werden mobile Luftreiniger angeschafft. Die auszustattenden Schulen sind im Detail, die Grundschule (GS) Algenrodt, die GS Bein, die GS Göttschied, die GS Idar, die GS Idarbachtal, die GS Oberstein sowie die Realschule plus Idar-Oberstein. Bei den Kindertagesstätten sind es die Kita Enzweiler, die Kita Weierbach, die Kita Nahbollenbach, die Kita Göttschied sowie die Tagesgruppe Oberstein und die Spiel- und Lernstube. Somit werden insgesamt für 13 Einrichtungen Geräte angeschafft. Damit werden die Klassenräume der Schulen und die Gruppenräume der Kindertagesstätten ausgestattet. „Nach dem aktuellen Stand gehen wir von 100 Geräten aus, die 2500 Euro pro Stück kosten. Dies ergibt Anschaffungskosten von rund 250.000 Euro, die komplett aus dem städtischen Haushalt finanziert werden müssen. Dazu kommen für das laufende und für die kommenden Haushaltsjahre Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung, Strom, Abschreibungen et cetera, die rund 75.000 Euro betragen. Diese Kosten werden für die kommenden Haushaltsplanungen berücksichtigt und müssen durch andere Einsparungen kompensiert werden“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung vonseiten der Stadtverwaltung. Der Liefertermin ist seitens des Herstellers so avisiert, dass die Geräte zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 installiert werden können. Für die Grundschulen Idar, Göttschied und „Auf der Bein“ wurde die Beschaffung von weiteren 39 Geräten von deren Fördervereinen sowie einem externen Spender, der anonym bleiben möchte, unterstützt. Nach dem Beschluss des Stadtrates wurden die Geräte umgehend bestellt.