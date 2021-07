Wann starten die Arbeiten für die schon lange beabsichtigte Neugestaltung des Birkenfelder Talweiherplatzes? Diese Frage ist nach wie vor offen. Ein für in zwei Wochen terminierter „Jour fixe“, so Bürgermeister Miroslaw Kowalski (CDU) im NZ-Gespräch, soll Klarheit über den weiteren Zeitplan bringen. Im Stadtrat wurde aber bereits am Dienstagabend zum wiederholten Mal intensiv über das Projekt debattiert.