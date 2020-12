Baumholder

An heißen Sommertagen bietet der Wasserspielplatz an der Wäschbach in Baumholder für Klein und Groß nasskühle Unterhaltung. Doch der Zustand der Anlage stand kürzlich in der Kritik: An der Wasserpumpe in der Wiese wurden massenweise Glasscherben zertrümmerter Flaschen gefunden.