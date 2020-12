Idar-Oberstein

Die Mitglieder des FahrRat-IO, einer Initiative zur Verbesserung der Situation der Radfahrer in der Stadt und der Umgebung, trafen sich, um letzte Vorbereitungen für die Teilnahme am bundesweiten Projekt „Stadtradeln“ zu besprechen, bei dem in zahlreichen Städten Deutschlands über einen Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Fahrradkilometer gesammelt werden. Idar-Oberstein nimmt dieses Jahr erstmals teil, nachdem der FahrRat dies vorgeschlagen hatte. Die Initiative hofft auf rege Beteiligung.