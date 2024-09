Plus Baumholder Stadtlauf zieht wieder Hunderte in den Flecken: Baumholder feiert seine Kerb Von Sascha Saueressig i Fast 300 Kinder vom Kindergarten bis ins Grundschulalter nahmen wieder am Stadtlauf teil. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm Vier Tage Kerb, vier Tage Gaudi: Im Festzelt, auf dem Marktplatz und in den Gaststätten. Höhepunkt der Kerb war der Sonntag, der traditionell mit der Straußrede am Hotel Westrich richtig Schwung aufnimmt. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem zum Wiederauftakt nach Corona noch Unterstützung von alterfahrenen Straußrednern wie Yannick Simon und Maren Meschenmoser erfolgte, ging nun in diesem Jahr mit Nele Klein, Yaro Schranz und Darnell Horbach eine neue Genration an den Start. Sie erinnerten in ihrer gereimten Rede auch an den verstorbenen Frank Meschenmoser und erhielten ...