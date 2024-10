Plus Birkenfeld Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Birkenfeld: 50 Aussteller werden erwartet Von Niels Heudtlaß i 2023 lachte beim Stadtfest die Sonne über Birkenfeld. Die Veranstalter hoffen auch am Sonntag auf gutes Wetter. Foto: Reiner Drumm (Archiv) Das Birkenfelder Stadtfest am Sonntag bietet ein buntes Markttreiben. Für die jüngeren Besucher steht eine Spielstraße mit 14 Stationen bereit. Auch Live-Musik und eine Oldtimertraktoren-Ausstellung sind geplant. Lesezeit: 2 Minuten

Das Birkenfelder Stadtfest ist traditionell die besucherstärkste Veranstaltung in der Kreisstadt. Am Sonntag, 13. Oktober, ist es wieder so weit, und das Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag öffnet gegen 11 Uhr seine Stände. Die Geschäfte werden zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet haben und Kunden mit „speziellen Angeboten und Schnäppchen“ locken, ...