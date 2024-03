Plus Birkenfeld Stadtbürgermeisterwahl in Birkenfeld: CDU-Vorstand schlägt Christine Tholey-Martens vor i Christine Tholey-Martens ist als CDU-Kandidatin für die Wahl des Stadtbürgermeisters am 9. Juni vorgeschlagen. Foto: Nikola Krieger Lesezeit: 1 Minute Sie selbst hat die Bereitschaft, dieses Amt übernehmen zu wollen, schon frühzeitig signalisiert, nun hat sie zumindest die volle Rückendeckung der Führungsriege ihres Stadtverbands erhalten: Der Vorstand der Birkenfelder CDU hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass er seinen Mitgliedern Christine Tholey-Martens als Kandidatin für die Wahl des Stadtbürgermeisters am 9. Juni vorschlagen wird.

„Wir alle halten Christine Tholey-Martens für die beste Wahl, um das Amt des Stadtoberhauptes zu bekleiden“, betont Michael Seithel, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, in einer Pressemitteilung. „Sie ist seit Jahren im Stadtrat Birkenfeld vertreten und dabei lange Zeit in der Funktion der Fraktionsvorsitzenden“, so Seithel weiter. Seit Juli 2021 ist die ...