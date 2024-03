Plus Birkenfeld Stadtbürgermeisterwahl in Birkenfeld: CDU gibt Christine Tholey-Martens volle Rückendeckung Von Axel Munsteiner i Sie will die erste Frau an der Spitze der Stadt Birkenfeld werden: CDU-Bewerberin Christine Tholey-Martens. Foto: Nikola Krieger Obwohl die Hauptperson bei diesem Treffen fehlen musste, erhielt sie das uneingeschränkte Vertrauen ihrer Parteifreunde. Die anwesenden Mitglieder der Birkenfelder CDU haben am Freitagabend Christine Tholey-Martens einstimmig als Kandidatin für die Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni nominiert. Lesezeit: 3 Minuten

Zwar galt die Kür der aktuellen Ersten Beigeordneten als reine Formsache, „aber über 100 Prozent Rückhalt freue ich mich schon sehr“, sagt die 62-Jährige in einem Telefonat mit der NZ. Tholey-Martens befindet sich zurzeit nach einem Sturz im Stadthaus und einer Knieverletzung nach der OP in einer Rehaklinik in Weiskirchen. Bei ...