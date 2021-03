Stadt unterstützt Projekt der Diakonie: Wohnungslosenhilfe wird erweitert

Eine gute Sache, wichtig und richtig, waren sich die Mitglieder des Stadtrates in ihrer Sitzung in der Messe einig: Der Stiftung Kreuznacher Diakonie wird durch eine Förderung vonseiten des Landes Rheinland-Pfalz ermöglicht, in Idar-Oberstein eine Fachberatungsstelle in der Wohnungslosenhilfe einzurichten. Falls alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist vorgesehen, die Maßnahme bereits am 1. Mai zu beginnen. Die Wohnungslosenhilfe hat in den vergangenen Jahren das innovative Konzept des dezentralen stationären Wohnens erfolgreich in Idar-Oberstein umgesetzt. Neben dem stationären Hilfeangebot für wohnungslose Menschen in Idar-Oberstein sind die niedrigschwelligen Angebote Tagesaufenthalt Horizont und Tafel Idar-Oberstein entwickelt worden. Beide Projekte laufen ohne Beratungsangebot und sind aus dem Angebot städtischer Hilfeleistungen nicht mehr wegzudenken.