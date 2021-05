Stadt unterstützt Maßnahme: Schloss Oberstein erhält neue Sandsteinspeier

An einem alten Gemäuer gibt es immer was zu tun. Das weiß der Burgenverein Schloss Oberstein am besten – dort wird die Corona-bedingte Schließung derzeit dazu genutzt, um kleinere Schäden am Mauerwerk oder auch an der Balustrade auszubessern oder instand zu setzen. Doch bei den ebenfalls erforderlichen größeren Maßnahmen stoßen die Vereinsmitglieder an ihre Grenzen: Um die größtenteils maroden und in zwei Fällen gänzlich abgebrochenen sogenannten Sandsteinspeier zu reparieren beziehungsweise zu ersetzen, muss ein Spezialkran mit Arbeitskorb her.