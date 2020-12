Idar-Oberstein

Die Corona-Krise wird die Stadt Idar-Oberstein auch im kommenden Haushaltsjahr mehr als 3,6 Millionen Euro kosten. Diese Zahl ist im Haushalt für 2021 genannt, der am Mittwochabend in erster Lesung im Hauptausschuss vorgestellt und beraten wurde. Dazu kamen Verwaltung und Kommunalpolitik unter Corona-Bedingungen in der Messe zusammen.