Die Stadt macht ernst mit der Sanierung der Kita- und Grundschulinfrastruktur und mit dem Ausbau weiterer Kapazitäten. Dafür gab der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIAU) in seiner Sitzung in der Messe jetzt grünes Licht. Dafür sollen mehr als 9 Millionen Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt und die nötigen Architektenleistungen in Auftrag gegeben werden. Der Stadtrat muss aber noch zustimmen.