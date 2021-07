„Staden“ soll schöner werden: Stadtplaner Keller liefert Ideen und erhält viel Lob

„Das war die Überraschung des Abends.“ So brachte es SPD-Fraktionssprecher Jupp Mähringer auf den Punkt, und dem gibt es kaum etwas hinzuzufügen. Stadtplaner Kevin Keller riss die Mitglieder des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses mit, strahlte Frische, Lebendigkeit und Begeisterung aus. Da war anschließend jeder hellwach. Worum ging es denn da? Hatte Keller einen Goldschatz mitgebracht, der die Ausschussmitglieder in Euphorie versetzte? So ähnlich. Der Bereich „Im Staden“ in Tiefenstein soll attraktiver werden: und zwar ohne dass die Stadt dafür tief in die Tasche greifen müsste.