Stabiles Internet ist gerade jetzt ein Muss: Thema Digitalisierung hat in Corona-Zeiten neuen Schub erhalten

Wie gut ist Ihre Internetverbindung eigentlich? Reicht sie problemlos zum Streamen von Videos, oder wird schon die tägliche E-Mail zur Herausforderung? Und wie oft haben Sie schon über ein Funkloch geflucht, wenn Sie im Kreis Birkenfeld unterwegs waren? Das Thema Digitalisierung hat gerade in der Corona-Zeit, in der Homeoffice einen neuen Stellenwert erreicht hat und das Internet mangels Alternativen für viele zu einem Zufluchtsort wurde, massiv an Bedeutung gewonnen. Doch wie sieht der Status quo im Kreis Birkenfeld aus? Was hat sich in den vergangenen Jahren getan? Wie wichtig ist die Breitbandversorgung für die ländliche Region? Die NZ hat sich umgehört.