Plus Schwollen

Staatssekretärin besucht Schwollbachhof: Der geplante Schwollener Hotelbetrieb erhält eine Förderung für den Bau

i Staatssekretärin Petra Dick-Walther (Mitte) besuchte mit einer Delegation des Wirtschaftsministeriums die Baustelle des Schwollbachhofs und wurde von Louisa Manz (fünfte von rechts) und Andrea Hahnefeld (vierte von Links) empfangen. Foto: Niels Heudtlaß

Mehr als 150 Jahre Geschichte stecken in den Knochen des Gebäudes an der Hauptstraße 48 in Schwollen. Nach jahrelangem Leerstand soll die ehemalige Pension Manz nun als Schwollbachhof umgebaut werden. Dabei setzt die Familie Manz auf Regionalität und einen Mix aus Vergangenheit und Moderne.