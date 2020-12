Birkenfeld

Wenn hochrangige Politiker vorbeikommen, ist das auch für Schulen etwas Besonderes: Die Verantwortlichen haben dann die Gelegenheit, ihr Angebot zu präsentieren, den prominenten Gast durch das Gebäude zu führen und sich auch mal außerhalb der Region in Szene zu setzen. In Corona-Zeiten – gerade, wenn die Infektionszahlen steigen wie aktuell – sind solche Stippvisiten natürlich nur schwer umsetzbar, doch es gibt Lösungen: Die Realschule plus und die Fachoberschule (FOS) Birkenfeld hatten Hans Beckmann, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, zum digitalen Schulbesuch eingeladen. Und der zeigte sich begeistert.