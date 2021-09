Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hält sich weiterhin bedeckt mit Informationen zur Bluttat in der Tankstelle in Idar-Oberstein am Samstagabend und zur Person des mutmaßlichen Täters. Der 49-Jährige werde intensiv befragt, Daten von seinen Geräten (PC, Handy etc.) ausgewertet, berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann.