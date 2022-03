Ein Besuch in St. Wendel lohnt sich immer – besonders aber während des Ostermarkts. Nach den Corona-bedingten Absagen 2020 und 2021 wird sich die historische Altstadt diesmal wieder von Donnerstag, 31. März, bis Sonntag, 3. April, in eine Marktmeile verwandeln, in der Kunsthandwerk angeboten wird, die Besucher regionale Kulinarik genießen und sie sich zudem an einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm erfreuen können.