Schwollen

Die Gemeinde Schwollen will im Rahmen ihrer Planungshoheit den im Ort ansässigen Mineralwasser- und Getränkefirmen – also der Hochwald Sprudel Schupp GmbH und der Schwollener Sprudel GmbH und Co. KG – Entwicklungsraum für mögliche Erweiterungen geben. In der jüngsten Sitzung hat der Rat mit acht Jastimmen bei einer Enthaltung die Ausweisung einer 1,4 Hektar großen Vorratsfläche für solche denkbaren Expansionen beschlossen.