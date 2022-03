Kreis Birkenfeld. „Die Tanks sind gefüllt, es gibt keine Lieferengpässe“, beruhigt Sascha Spindler, Geschäftsführer der Tara-B 41 GmbH, die neben sieben weiteren auch die Tankstelle an der B 41 in Weierbach betreibt. Dennoch schauen Autofahrer in der Pendlerregion Nationalparklandkreis sorgenvoll auf die Preisentwicklung an den Zapfsäulen: Sprit ist derzeit mehr als doppelt so teuer als etwa im Frühjahr 2020.