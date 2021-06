Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 327 zwischen Morbach und Wenigerath zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei ereignete sich der Unfall um kurz vor 16 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Richtung Trier fahrender Sprinter zwischen Wenigerath und Morbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem in Richtung Hahn fahrenden Lastwagen.